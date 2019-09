LA: Geher-Titel bei WM an Japaner Suzuki und Chinesin Liang

Der Japaner Yusuke Suzuki und die Chinesin Liang Rui haben in der Nacht auf Sonntag die Goldmedaillen über 50 km Gehen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) gewonnen. Suzuki siegte in 4:04:20 Stunden vor dem Portugiesen Joao Vieira (4:04:59), der mit 43 Jahren der älteste Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften wurde. Bronze gewann Evan Dunfee (CAN/4:05:02).