Trump wettert in Video-Botschaft gegen US-Demokraten

Die Ukraine-Affäre ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump der "größte Betrug in der Geschichte der amerikanischen Politik". Die Demokraten wollten den Menschen in den USA "alles" nehmen. "Wir können das niemals zulassen", sagte Trump in einer am Samstag (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft.