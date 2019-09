Britischer Öltanker "Stena Impero" verließ iranischen Hafen

Mehr als zwei Monate nach seiner Festsetzung durch die iranischen Behörden hat der britische Öltanker "Stena Impero" am Freitag den Hafen der Stadt Bandar Abbas verlassen. Wie Schiffsbeobachtungsdaten von Refinitiv zeigten, setzte sich der Tanker in Bewegung und verließ den iranischen Hafen. Als Zielhafen wurde Port Rashid in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegeben.