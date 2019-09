Nationalrat fixiert Gewaltschutzpaket und Ökostrom-Novelle

Der Nationalrat verabschiedet sich am Mittwoch von seiner 26. Gesetzgebungsperiode mit einigen spannenden Beschlüssen. So wird das umstrittene Gewaltschutzpaket ebenso abgesegnet wie eine von allen Fraktionen getragene Ökostrom-Novelle. Zudem wird ein Rechtsanspruch auf Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit etabliert. Für etliche Abgeordnete wird es die letzte Sitzung überhaupt sein.

© APA

Nicht mehr kandidieren etwa die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FPÖ). Auch die frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss (NEOS) und der SP-Justizsprecher Hannes Jarolim scheiden aus dem Nationalrat aus.

Der Antrag auf Verankerung einer Schuldenbremse in der Verfassung wird zwar die nötige Mehrheit bekommen, droht aber im Bundesrat an der Veto-Möglichkeit von Rot-Grün zu scheitern. Für zünftige Debatten sorgen dürften auch die Abschlussberichte zu den U-Ausschüssen in Sachen BVT und Eurofighter. Die "Aktuelle Stunde" gleich zu Beginn widmet die SPÖ dem Thema leistbares Wohnen. Für die "Aktuelle Europastunde" haben die Freiheitlichen den Außengrenzenschutz gewählt.