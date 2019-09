Sechs Mitglieder der Muslimbrüder in Ägypten erschossen

Sicherheitskräfte haben in Ägypten bei einer Razzia sechs Mitglieder der dort verbotenen Muslimbrüderschaft erschossen. Die sechs seien bei einem Schusswechsel in ihrem Versteck südlich von Kairo getötet worden, teilte das Innenministerium am Dienstag mit.