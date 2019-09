Migrant reinigte "unerlaubt" Straßen in Mestre - Strafe

Ein nigerianischer Migrant, der mit Schaufel und Besen Trottoirs reinigte und dabei auf ein Trinkgeld der Anrainer hoffte, ist in Mestre von der Polizei bestraft worden. Der 29-Jährige muss 350 Euro Strafe zahlen, weil er beim "unerlaubten Straßenreinigen" erwischt wurde. In den italienischen Städten ist es üblich, dass Flüchtlinge in Eigenregie die Straßen fegen.