Estland meldet erneut Luftraumverletzung durch Russland

Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch ein russisches Militärflugzeug gemeldet. Ein Jagdbomber des Typs Su-34 sei am Montagabend nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den estnischen Luftraum eingedrungen und habe sich weniger als eine Minute darin aufgehalten. Dies teilte die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes am Dienstag in Tallinn mit.