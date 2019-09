Neue Form von Magnetismus entdeckt

Werden Systeme immer weiter verkleinert, können neue physikalische Phänomene auftreten. Einem Wissenschafterteam unter Beteiligung des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg (NÖ) ist nun die theoretische Beschreibung einer neuen Form von Magnetismus im Zusammenspiel zweier dünner Schichten gelungen, berichten die Forscher im Fachjournal "Physical Review Letters".