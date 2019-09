Likud und Blau-Weiß verhandeln über Große Koalition

Nach der Wahl in Israel nehmen der rechtskonservative Likud von Benjamin Netanyahu und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz Verhandlungen über die Bildung einer Großen Koalition auf. Teams beider Seiten wollten nach Angaben der Parteien am Dienstag Gespräche beginnen. Netanyahu und Gantz hatten sich am Montagabend bei Staatspräsident Reuven Rivlin getroffen.