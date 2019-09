Fünfjähriger wurde im Bezirk Hollabrunn von Hund gebissen

Ein Fünfjähriger ist am Sonntag in Obritz in der Gemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) vom Hund seiner Großeltern gebissen worden. Der Bub erlitt Nackenverletzungen und wurde durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das SMZ Ost nach Wien geflogen, berichtete die Polizei. Die beiden Tierhalter werden der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.