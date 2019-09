Salzburg-Gegner Liverpool nach 2:1 bei Chelsea makellos

Champions-League-Sieger Liverpool, der am 2. Oktober Salzburg empfängt, hat seine Siegesserie in der englischen Fußballmeisterschaft fortgesetzt. Die Reds gewannen am Sonntag bei Europa-League-Gewinner Chelsea mit 2:1 (2:0) und führen die Tabelle nach sechs Siegen in sechs Spielen mit fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Manchester City an.