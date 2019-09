Italien löste bei Volleyball-EM letztes Viertelfinal-Ticket

Italien hat am Sonntag in Nantes mit einem 3:0-Sieg gegen die Türkei das letzte Viertelfinal-Ticket bei der Volleyball-EM der Herren gelöst. Um das Semifinale geht es für die Italiener am Dienstag in Nantes gegen Frankreich. Die übrigen, am Samstag ermittelten Viertelfinalpartien (Montag/Dienstag): Polen - Deutschland (Apeldoorn), Russland - Slowenien (Ljubljana), Serbien - Ukraine (Antwerpen).