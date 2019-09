Siege für Napoli und AS Roma in Serie A

Jeweils Siege haben am Sonntag die aktuellen italienischen Europacup-Gegner von Österreichs Fußballclubs gefeiert. SSC Napoli, das am 23. Oktober in der Champions League nach Salzburg kommt, setzte sich in Lecce mit 4:1 (2:0) durch. Die AS Roma, am 3. Oktober in der Europa League zu Gast beim Wolfsberger AC, gewann in Bologna 2:1 (0:0).