Team Europa durch Thiem-Niederlage im Laver Cup 7:11 zurück

Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat am Sonntag beim Tennis-Laver-Cup in Genf sein zweites Einzel gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz 5:7,7:6(3),5:10 verloren. Am Freitag hatte der 26-jährige Thiem das Eröffnungseinzel gegen den Kanadier Denis Shapovalov für das Team Europa in drei Sätzen gewonnen. Mit Siegen in den ersten beiden Sonntag-Matches ging das Team Welt nun mit 11:7 in Führung.