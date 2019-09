Laver Cup auch in seiner dritten Auflage an Team Europa

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat auch bei seiner zweiten Teilnahme am Laver Cup mit dem Team Europa den Titel gewonnen. War es 2017 in Prag ein 15:9 gegen das Team Welt gewesen, ging es diesmal in Genf mit einem 13:11 aber deutlich enger zu. Erst das Match-Tiebreak der letzten Partie entschied. Im Vorjahr in Chicago war Thiem nicht Teil der 13:8 siegreich gebliebenen europäischen Equipe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (KEYSTONE)

Der Niederösterreicher hatte bei der dritten Auflage dieses Bewerbs am Freitag mit einem 6:4,5:7,13:11 über den Kanadier Denis Shapovalov für den ersten Punkt des Titelverteidigers gesorgt. Wichtiger war aber seine Partie am Sonntag gegen Taylor Fritz, da es dafür drei Zähler statt nur einen Siegpunkt gab. Die holte mit einem 7:5,6:7(3),10:5 aber der US-Youngster. Thiem war für den verletzen Rafael Nadal (ESP) eingesprungen, Fritz für den ebenso angeschlagenen Nick Kyrgios (AUS).

"Ich bin einerseits wütend, dass ich verloren habe. Aber andererseits habe ich ein gutes Match gespielt", sagte Thiem nach einer Partie, in der er alle seine sieben Breakchancen ausgelassen hatte. "Im Endeffekt haben ein paar Sachen den Ausschlag gegeben. Wir waren beide auf der Höhe. Es war sicher mein bestes Match, seit ich von den US Open zurückgekommen bin." Nach Wochen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung war der Event für den 26-Jährigen ein wichtiger Schritt.

Durch die Niederlage des Weltranglistenfünften musste das vom Schweden Björn Borg betreute Team Europa aber dem Team Welt mit 11:7 seine höchste Führung in der Geschichte des noch jungen Bewerbs zugestehen. Mitentscheidend dafür war im ersten Sonntag-Match ein 5:7,6:4,10:8 des US-Duos John Isner/Jack Sock gegen Roger Federer/Stefanos Tsitsipas (SUI/GRE) gewesen. Damit mussten für eine erfolgreiche Titelverteidigung beide verbliebenen Einzel gewonnen werden.

Federer löste seine Aufgabe durch ein 6:4,7:6(3) gegen einen stark spielenden Isner, jubelte danach vor seinen Landsleuten auf den Rängen wie nach einem Grand-Slam-Titelgewinn. "Was für eine Atmosphäre, was für ein Match. An alle Fans, vielen Dank. Respekt an die Gegner, es ist so hart für uns", sagte der 38-jährige Eidgenosse nach seinem Erfolg, ehe er wie seine Teamkollegen zum Abschluss mit Alexander Zverev bangte. Der Deutsche musste gegen Milos Raonic (CAN) ran.

Die Stimmung schaukelte sich immer mehr auf, fand nach dem Satzausgleich von Raonic ihren Höhepunkt. Zverev - er hatte schon 2018 für den entscheidenden Sieg gesorgt - hatte schließlich die Nerven besser in Griff, gewann diese auf zehn Gewinnpunkte gespielte Entscheidung klar und das Match 6:4,3:6,10:5. Der Jubel auf den Rängen und bei den Teamkollegen kannte keine Grenzen, der australische Bewerb-Namensgeber Rod Laver übergab schließlich die Siegestrophäe.

Bei der Siegerehrung wurde mit Boston auch der Austragungsort des vierten Laver Cups bekanntgegeben, er wird vom 25. bis 27. September 2020 im 19.600 Zuschauer fassenden TD Garden, der Heimat der Boston Celtics (NBA) und Boston Bruins (NHL), stattfinden. Für das Team Welt wird dann wieder John McEnroe als Kapitän fungieren, Borg erneut Chefcoach auf der Bank des Team Europa sein.