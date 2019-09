UNO begrüßt Houthi-Initiative zu Angriffsstopp auf Arabien

Die UNO hat die Ankündigung der Houthi-Rebellen im Jemen begrüßt, alle Angriffe auf Saudi-Arabien zu stoppen. Eine Umsetzung der Houthi-Initiative könne eine "kraftvolle Botschaft des Willens" sein, "diesen Krieg zu beenden", erklärte der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Martin Griffiths, am Samstag in New York.