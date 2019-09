VdB, Bierlein, Patek und Schallenberg bei Guterres

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bekommt am Sonntag Besuch aus Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Umweltministerin Maria Patek und Außenminister Alexander Schallenberg sind im Hauptquartier der Vereinten Nation beim früheren portugiesischen Ministerpräsidenten zu Gast.

Der Meinungsaustausch erfolgt im Vorfeld des Klimagipfels am Montag und der am Dienstag beginnenden Generaldebatte im Rahmen der UNO-Vollversammlung. Diese Treffen sollen laut Generalsekretär Guterres dazu dienen, die UNO als "Motor für sinnvolle, positive Veränderungen" auszuweisen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise und anderer globaler Probleme zu ergreifen. Zuvor treffen Van der Bellen und Bierlein am Sonntagnachmittag auch die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, die ehemalige chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, zu einem Gespräch.