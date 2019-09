Ronaldo verwandelte Elfer, Juventus blieb ungeschlagen

Durch einen Foulelfer von Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin am Samstag das Ligaspiel gegen Hellas Verona mit 2:1 (1:1) gewonnen. Italiens Fußball-Rekordmeister bleibt damit nach vier Runden ungeschlagen und setzte sich zumindest vorerst wieder an die Spitze. Tormann-Altstar Gianluigi Buffon rettete den Sieg in der Nachspielzeit mit einer starken Parade bei einem Volley von Darko Lazovic (91.).