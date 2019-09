Kundgebungen in Spanien prangerten Gewalt gegen Frauen an

In Spanien haben landesweit tausende Demonstranten die grassierende Gewalt gegen Frauen angeprangert. In der Hauptstadt Madrid sowie zahlreichen weiteren Städten des Landes fanden am Freitag Kundgebungen mit tausenden Teilnehmern statt. Die Demonstranten, überwiegend Frauen, skandierten "Sie töten uns" und hielten Spruchbänder mit Aufschriften wie "Das Leben der Frauen zählt" in die Höhe.