Verdächtiger nach Tötung in NÖ nicht mehr in Intensivstation

Der Gesundheitszustand des 61-Jährigen, der am Montag eine Pensionistin in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) getötet haben soll, hat sich gebessert. Der Mann liegt nicht mehr auf der Intensivstation des Landesklinikums Wiener Neustadt. Der Mann soll nach der Bluttat am Montagabend vom Einfamilienhaus des 85-jährigen Opfers geflüchtet sein, er wurde wenig später auf der Autobahn von einem Lkw angefahren.