Thiem brachte Europa bei Laver Cup 1:0 in Führung

Dominic Thiem hat einen perfekten Start in den dritten Laver Cup erwischt. Österreichs Tennis-Star besiegte am Freitag in Genf im spannenden ersten Match den für die Weltauswahl spielenden Kanadier Denis Shapovalov vor 17.000 Zuschauern mit 6:4,5:7,13:11 und brachte Europa 1:0 in Führung. Am ersten Spieltag finden zwei weitere Einzel und ein Doppel statt.