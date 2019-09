Dammbruch in Brasilien: Bergbaukonzern soll Millionen zahlen

Acht Monate nach dem Bruch eines Staudamms in Brasilien, durch den hunderte Menschen in einer Schlammlawine ums Leben kamen, hat ein Richter den Bergbaukonzern Vale zur Zahlung einer Millionenentschädigung verurteilt. Der Richter im Staat Minas Gerais entschied am Donnerstag (Ortszeit), dass Vale den Familien von drei Todesopfern insgesamt umgerechnet 2,6 Millionen Euro Entschädigung zahlen muss.