Brand in Wiener Hotel - Dach in Flammen

In einem Wiener Apartment-Hotel ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, nahm der Brand im obersten Stockwerk des Gebäudes in der Rossauer Lände 23 am Alsergrund seinen Ausgang. Laut Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, wurden drei Menschen leicht verletzt.