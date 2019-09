Vier Tote bei Selbstmordanschlag in Afghanistan

Bei einem Selbstmordanschlag in der ostafghanischen Stadt Jalalabad sind am Mittwoch mindestens vier Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden. Wie die Behörden in der Provinz Nangarhar mitteilten, sprengte sich der Attentäter in einem Regierungsgebäude in die Luft. Danach stürmten bewaffnete Männer in das Gebäude. Menschen sprangen aus den Fenstern, um sich vor den Angreifern zu retten.