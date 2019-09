JETZT ortet Lücke bei Kindererziehungsanrechnung auf Pension

Frauen, die ihre Kinder in kürzeren Abständen als vier Jahren gebären, bekommen weniger Kindererziehungszeit pro Kind angerechnet, als Frauen, die in längeren Abständen entbinden. Wie viel Karenzzeit sie tatsächlich in Anspruch nehmen, spielt für die Anrechnung keine Rolle. JETZT-Familiensprecherin Daniela Holzinger forderte am Mittwoch, dass künftig für jedes Kind vier Jahre angerechnet werden.