Explosion und Großbrand in Gebäude in Münster

In einem Gebäude in der deutschen Stadt Münster ist es am Mittwochvormittag zu einer Explosion gekommen, durch die ein Haus in Brand geriet. Zwei Frauen wurden schwer verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei bestätigte, dass auch ein Beamter verletzt wurde. Zudem mussten zwei Pferde eingeschläfert werden.