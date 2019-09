Öffentlicher Dialog soll Lage in Hongkong beruhigen

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam will mit einem öffentlichen Dialog die seit Monaten andauernden Proteste der Demokratiebewegung in den Griff bekommen. Ab der kommenden Woche böten sie und ihr Team Gesprächsrunden mit der Bevölkerung an, kündigte Lam am Dienstag an. Die Veranstaltungen sollen "so offen wie möglich sein". Gleichzeitig betonte sie, die Gewalt müsse ein Ende haben.