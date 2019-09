Knappes Rennen in Israel - Likud und Blau-Weiß gleichauf

Bei der Parlamentswahl in Israel hat sich am Dienstagabend ein knappes Rennen zwischen dem konservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu und seinem Herausforderer Benny Gantz abgezeichnet. Netanyahus Likud kam laut TV-Prognosen am Dienstag auf 31 bis 33 Mandate und Gantz' Mitte-Bündnis Blau-Weiß auf 32 bis 34 Mandate.