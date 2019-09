Italiens Ex-PD-Chef Renzi kündigt Gründung neuer Partei an

In Italien ist die Demokratische Partei (PD) nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen 2018 wieder zurück in der Regierung, doch jetzt droht ihr eine Spaltung. Der frühere Ministerpräsident und Ex-PD-Chef Matteo Renzi will die PD verlassen und eine neue Partei gründen. Am Dienstag soll Renzi laut Medien den Namen seiner Mitte-Links-Kraft ankündigen.