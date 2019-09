EU-Erweiterungskommissar Hahn besucht Georgien

Wenige Wochen vor seinem erwarteten Wechsel in das Budgetressort der EU-Kommission ist der amtierende EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Sonntagabend nach Georgien gereist, wo er am Montag am Auftakt eines EU-unterstützten Bildungsprojekts teilnimmt. Gleichzeitig trifft Hahn auch den neuen georgischen Premierminister Giorgi Gacharia sowie weitere Spitzenvertreter der Kaukasusrepublik.