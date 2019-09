Houthi-Rebellen drohen Saudi-Arabien mit weiteren Angriffen

Die Houthi-Rebellen im Jemen drohen mit weiteren Angriffen auf die saudi-arabische Ölindustrie. Die Anlagen des staatlichen Öl-Konzerns Saudi Aramco seien nach wie vor ein Ziel, erklärte die Miliz am Montag. Sie könnten jederzeit angegriffen werden. Ausländer sollten das Gebiet verlassen.

© APA (AFP)

Der britische Außenminister Dominic Raab verurteilte die Angriffe auf saudi-arabische Raffinerien scharf, mahnte aber zu Geduld bei Schuldzuweisungen und Reaktionen. Die Attacke sei ein mutwilliger Verstoß gegen internationales Recht, sagte Raab. "In der Frage der Verantwortung ist das Bild nicht eindeutig." Reaktionen müssten auf internationaler Ebene erfolgen, zuvor aber alle Fakten auf dem Tisch liegen. "Es handelt sich um eine sehr ernste, ungeheuerliche Tat, und wir müssen international klar und möglichst geeint darauf antworten."

Die schiitischen Houthi haben die Angriffe am Samstag auf zwei Ölraffinerien in Saudi-Arabien für sich reklamiert. Sie seien mit Drohnen verübt worden, teilte ein Sprecher der Aufständischen via Twitter mit. Er forderte Saudi-Arabien auf, seine "Aggression und Blockade des Jemen" zu beenden.

US-Präsident Donald Trump drohte den Urhebern mit einem Vergeltungsschlag. Zugleich dementierte Trump am Sonntagabend auf Twitter seine eigene Aussage, dass er ohne Vorbedingungen zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit sei.

Der Iran erteilte Spekulationen über ein mögliches Treffen zwischen seinem Präsidenten Hassan Rouhani und Trump eine Absage. Es gebe "keine Pläne", dass sich die beiden am Rande der bevorstehenden Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York treffen würden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums.

US-Energieminister Rick Perry machte den Iran für den Drohnenangriff verantwortlich und warf der Islamischen Republik einen Angriff auf den globalen Energiesektor vor. "Das war ein vorsätzlicher Angriff auf die Weltwirtschaft und den globalen Energiemarkt", sagte Perry bei einem Treffen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) in Wien. "Trotz der bösartigen Anstrengungen des Irans sind wir zuversichtlich, dass der Markt belastbar ist und positiv reagieren wird", sagte Perry weiter.

Damit bezog er sich u.a. auf die Bereitschaft der USA, Ölreserven freizugeben, um Engpässe zu verhindern. Die Houthi-Rebellen im Jemen haben die Verantwortung für die Angriffe übernommen. US-Außenminister Mike Pompeo hatte den Iran für die Angriffe letztverantwortlich gemacht. Die Führung in Teheran bestreitet vehement jede Tatbeteiligung. Im Bürgerkriegsland Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis gegen die Houthis.