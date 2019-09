Frankreich holte WM-Bronze gegen Australien

USA-Bezwinger Frankreich hat bei der Basketball-WM in China die Bronzemedaille gewonnen und damit seinen Erfolg von 2014 wiederholt. Das Team um NBA-Star Rudy Gobert setzte sich im kleinen Finale am Sonntag in Peking gegen Australien mit 67:59 (21:30) durch. Vor fünf Jahren hatten die Franzosen erstmals den dritten Platz bei einer WM belegt.