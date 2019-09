Marach/Melzer stellten beim Davis Cup in Finnland auf 2:1

Österreichs Davis-Cup-Team ist am Samstag beim Play-off in Finnland mit 2:1 in Führung gegangen. Die Routiniers Oliver Marach und Jürgen Melzer besiegten Henri Kontinen/Emil Ruusuvuori nach 90 Minuten 7:6(5),6:2. Mit der starken Leistung legten sie Dominic Thiem sozusagen den "Matchball" auf. Der Weltranglisten-Fünfte trifft im Anschluss im Duell der Nummern eins beider Länder auf Ruusuvuori.