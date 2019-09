Offizielle Trauerfeier für Mugabe in Harare

In Simbabwe findet am Samstag eine offizielle Trauerfeier für den vor einer Woche im Alter von 95 Jahren verstorbenen früheren Langzeitpräsidenten Robert Mugabe statt. In einem für 60.000 Zuschauer ausgelegten Stadion in der Hauptstadt Harare werden Zehntausende Trauergäste erwartet. Auch mehrere afrikanische Staats- und Regierungschefs und politische Weggefährten Mugabes haben zugesagt.