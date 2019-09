ÖVP setzt in Intensivphase im Wahlkampf weiter voll auf Kurz

Die ÖVP setzt in den letzten zwei Wochen des Wahlkampfes weiter voll auf ihren Spitzenkandidaten Sebastian Kurz. Auch die am Freitag präsentierte zweite Plakatwelle stellt den Parteiobmann in den Mittelpunkt. Auf den beiden von Generalsekretär Karl Nehammer enthüllten Plakaten ist ein in die Ferne blickender Kurz im Großformat zu sehen.