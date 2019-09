Elf Tote bei Brand in brasilianischem Krankenhaus

Ein Feuer in einem Spital in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro hat mindestens elf Menschen das Leben gekostet. Die Feuerwehr habe am frühen Freitagmorgen zehn Leichen aus dem Hospital Badim im Stadtteil Maracana geborgen, berichtete das Nachrichtenportal Globo 1 unter Berufung auf den Zivilschutz. Bereits am Donnerstag war ein Mensch tot aufgefunden worden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen.