Asylwerber nach Attacke in Waldviertler Disco abgeschoben

Jener 23-jährige Afghane, der Anfang Februar in einer Diskothek in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) einen Security-Mitarbeiter attackiert und mit einer Flasche im Gesicht verletzt haben soll, wird nach der Haftentlassung abgeschoben. Laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts "hat er seinen Aufenthaltstitel in unserem Land verwirkt", teilte Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) am Freitag mit.