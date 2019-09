Kärntnerin von Hund angefallen: Halterin bedrohte Zeugen

Eine 40-jährige Frau ist Donnerstagabend in Klagenfurt von einem Hund angefallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 22.00 Uhr in der Nähe ihres Wohnhauses unterwegs, als sie von dem Tier - vermutlich einer Bulldogge - in den linken Oberarm gebissen wurde. Die Hundehalterin flüchtete, eine Fahndung nach ihr verlief ergebnislos.