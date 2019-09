Forstunfall mit zwei Toten in Kärnten

Am Donnerstagabend hat sich in der Gemeinde Großkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) ein tödlicher Forstunfall ereignet. Zwei Forstarbeiter kamen nach Aufräumarbeiten im Wald oberhalb von Winklsagritz ums Leben. Laut Polizei kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Seilriss eines Zugseiles, woraufhin der Laufwagen, in dem sich die Männer befanden, mit hoher Geschwindigkeit bergab fuhr.