Pkw-Lenker bei Kollision mit Bus in Tirol tödlich verletzt

Ein Pkw mit deutschem Kennzeichen ist am Montag in Weißenbach am Lech (Bezirk Reutte) gegen einen Linienbus geprallt, wobei der Pkw-Lenker tödliche Verletzungen erlitt. Wie die Polizei berichtete, begann das Auto unmittelbar nach dem Zusammenstoß zu brennen. Löschversuche des Busfahrers und weiterer Verkehrsteilnehmer blieben erfolglos, der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle.