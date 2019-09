Markus Fein wird neuer Intendant der Alten Oper in Frankfurt

Markus Fein wird neuer Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper in Frankfurt. Der 48-Jährige, der zur Zeit die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern leitet, tritt seinen neuen Job zum 1. September 2020 an, wie das Frankfurter Kulturdezernat am Montag mitteilte.