FridaysForFuture überprüfen Klimapläne der Parteien

Die Klima-Jugendbewegung "FridaysForFuture" will am Freitag bei einer Veranstaltung in TU Wien die Klimakonzepte der Parteien zur Nationalratswahl durch Wissenschafter überprüfen lassen. "Wer bietet echte Lösungen, wer nur Showpolitik?", hieß es. Zugesagt haben fast alle Spitzenkandidaten.