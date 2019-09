Thiem verstärkt Österreichs Davis-Cup-Team in Finnland

Der Tennis-Weltranglisten-Fünfte Dominic Thiem wird Österreichs Davis-Cup-Team im Kampf um den Aufstieg in das Weltgruppen-Play-off 2020 am Freitag und Samstag in Finnland verstärken. Das bestätigte der 26-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz zu den Erste Bank Open (ab 19. Oktober).