22-Jähriger bei Verkehrsunfall in Niederösterreich gestorben

Ein 22-jähriger Niederösterreicher ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B41 in Altweitra (Bezirk Gmünd) gestorben. Der Mann war in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug habe sich mehrfach überschlagen und sei schließlich im Graben zum Liegen gekommen, bestätigte die Polizei einen Online-Bericht der "NÖN".