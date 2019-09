Australier Hall gewann letzten Red-Bull-Air-Race-Titel

Der Australier Matt Hall hat sich zum letzten Champion des Red Bull Air Race gekrönt. Der bald 48-Jährige flog im abschließenden Bewerb am Sonntag in Chiba auf Rang drei und gewann damit die Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung auf den Japaner Yoshihide Muroya, der sich den Sieg in seinem Heimrennen holte.