Klagenfurter Stadion-Wald wird offiziell eröffnet

Im Klagenfurter Wörthersee-Stadion wird am Sonntag um 14.00 Uhr die Kunstinstallation "For Forest" eröffnet. Bei dem Projekt des Schweizer Initiators Klaus Littmann bilden fast 300 bis zu 14 Meter hohe Bäume einen Wald am Stadionrasen. Die Installation kann bis 27. Oktober täglich bei freiem Eintritt besichtigt werden.