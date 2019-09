Kuhnle verpasste Gesamt-Weltcup-Sieg im Wildwasserkanu

Wildwasser-Kanutin Corinna Kuhnle hat den Gesamt-Weltcup-Sieg im Kajak-Einer verpasst. Die Niederösterreicherin, die die Wertung vor dem letzten Rennen angeführt hatte, kam am Samstag beim Saison-Finale in Prag über Rang zehn nicht hinaus und musste sich in der Endabrechnung mit 248 Punkten mit Rang drei begnügen. Tagessiegerin Jessica Fox (AUS/278 Punkte) triumphierte vor Eva Tercelj (SLO/265).