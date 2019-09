Polnische PiS macht Pensionisten vor Wahl teure Versprechen

Rund einen Monat vor der Parlamentswahl in Polen macht die regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) Pensionisten neue und kostspielige Versprechen. Die Ruheständler sollen jedes Jahr einen Bonus erhalten, kündigte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski am Samstag an. Bereits dieses Jahr erhalten Rentner Boni, die im Staatshaushalt mit über 2,5 Milliarden Euro zu Buche schlagen.