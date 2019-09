Knochen in Pucking entdeckt - Fall für die Gerichtsmedizin

Die Knochen, die am Samstag bei Baggerarbeiten in Pucking (Bezirk Linz Land) gefunden worden sind, werden am Montag von der Gerichtsmedizin Linz untersucht. "Die Tatortgruppe der Polizei hat die Knochen mitgenommen", sagte Polizeisprecherin Heide Klopf zur APA. Es sei nicht ganz fix, ob es menschliche oder tierische Überreste sind, da die Verwesung schon sehr fortgeschritten sei.