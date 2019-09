Russischer Haftbefehl gegen Unternehmer in Österreich

Russland hat am Freitag einen Haftbefehl gegen den in Österreich lebenden Gründer des Autohauses Rolf und ehemaligen russischen Abgeordnete Sergej Petrow ausgestellt. Er hoffe, dass Österreich ihn nicht ausliefern werde, erklärte der Kreml-Kritiker gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax und der Zeitung "The Moscow Times".